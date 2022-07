The Big Bang Theory tem referência que só os fãs de verdade percebem

The Big Bang Theory traz inúmeras referências à cultura pop como um todo, desde super-heróis, até games, filmes como Star Wars e mais. Há um easter egg, no entanto, que pode ter passado despercebido pelos fãs.

Ironicamente, a referência a Mythbusters é tão óbvia, que você não precisa assistir a um episódio para vê-lo – se você verificar o HBO Max, por exemplo, poderá vê-lo simplesmente percorrendo as imagens em miniatura dos episódios de The Big Bang Theory.

Ele aparece pela primeira vez no episódio 8 da quinta temporada, The Isolation Permutation, e permanece na estante atrás do sofá de Leonard e Sheldon por todo o resto da série.

O objeto é uma estatueta de Adam Savage, um dos co-apresentadores do programa do Discovery Channel, que testa teorias apresentadas na cultura pop ou no discurso público.

Por exemplo, os apresentadores Savage e Jamie Hyneman uma vez testaram se Jack (Leonardo DiCaprio) poderia realmente ter sobrevivido se Rose (Kate Winslet) tivesse aberto espaço para ele na porta no final de Titanic – e apresentou esses resultados a James Cameron.

Fãs perceberam a referência

Embora o objeto em si seja bastante óbvio, foram necessários os fãs de MythBusters no Reddit para confirmar quem a estatueta representa.

Em um tópico, u/StencilMunky42 concordou com o consenso de que a figura é de Savage, dizendo: “Eu tenho o mesmo bobblehead na minha prateleira”.

Alguns fãs, como u/jesskat , favorecem a ideia de que a estatueta provavelmente pertence a Leonard, não a Sheldon. Afinal, Sheldon sempre demonstrou desdém pelos cientistas que trabalham em campos mais práticos.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.