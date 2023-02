The Big Bang Theory tem um tema central e vai te surpreender

Considerada uma das sitcoms mais populares de todos os tempos, The Big Bang Theory acompanha a história dos nerds mais queridos da TV. Sendo assim, seria o universo geek o tema central da série? De acordo com Kaley Cuoco, a intérprete de Penny, a resposta é mais complexa do que parece.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo qual é o tema central de The Big Bang Theory, de acordo com Kaley Cuoco; confira! (via Looper)

Para Kaley Cuoco, “compreensão” é o tema central de The Big Bang Theory

No especial “Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell”, exibido em meio ao desfecho da série, Kaley Cuoco revela suas cenas favoritas.

Uma dessas cenas acontece no episódio “The Bakersfield Expedition”, da 6ª temporada, quando Penny, Amy e Bernadette leem as HQs dos namorados.

No capítulo em questão, os personagens são divididos por gêneros: garotas de um lado e garotos de outro.

Aparentemente, Johnny Galecki, o intérprete de Leonard, não se lembra desse episódio. É em um papo com o colega de cena que Kaley Cuoco revela o tema central de The Big Bang Theory.

“Estávamos tentando compreender vocês, o que é o tema central da série”, diz a atriz.

Neste episódio, os garotos vão à Comic-Con de Bakersfield trajados como personagens de Star Trek: The Next Generation.

As namoradas ficam para trás, e têm a brilhante ideia de ler HQs para descobrir porque os geeks gostam tanto dos quadrinhos.

Na loja de Stuart, Penny escolhe uma HQ de Thor. Segundo ela, o asgardiano é “gostoso”. Elas voltam ao apartamento da personagem, e após lerem vários quadrinhos, concluem que as HQs são realmente estúpidas.

“Que loucura pensar que eles passam horas discutindo sobre coisas que nem existem”, diz Bernadette.

Em uma ironia do destino, as personagens também se envolvem em um debate acalorado sobre a natureza de Mjolnir, o martelo de Thor. O debate resulta em uma “expedição” das garotas ao apartamento de Leonard, onde encontram mais HQs para solucionar a questão.

O episódio, dessa forma, deixa bem claro que a “compreensão” é um dos temas mais importantes de The Big Bang Theory.

Kaley Cuoco estava certa, já que a maioria dos episódios mais bem avaliados da série no IMDB falam justamente sobre esse tema.

Você pode conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.