The Blacklist: Fotos mostram mudança de visual de Red

A EW divulgou imagens da 10ª temporada de The Blacklist, que mostram o novo visual de Red (James Spader).

Com um visual totalmente diferente, que deixou Red com cabelo grande e barba, o ex-criminoso parece estar fugindo, já que tudo indica que Cooper (Harry Lennix) não sabe que Red está em Nova York.

Confira as fotos:

Novo visual de Red

The Blacklist será encerrada na 10ª temporada

A 10ª temporada de The Blacklist será a última da série, informou o Deadline.

A nova temporada será lançada em 26 de fevereiro nos EUA e, antes de The Blacklist ser encerrada, a série atingirá a marca de 200 episódios.

Na 10ª temporada, James Spader retorna como Raymond Reddington, que deve enfrentar um perigo sem igual. Com o papel secreto de Reddington como informante do FBI sendo exposto, ex-listas negras se unirão contra ele em um desejo letal de vingança – testando Red e a Força-Tarefa do FBI como nunca antes.

The Blacklist passou por grandes mudanças criativas na sua 8ª temporada, com a protagonista feminina Megan Boone e o criador da série, Jon Bokenkamp, deixando a atração. Apesar disso, The Blacklist se manteve um sucesso de audiência.

Intitulada Lista Negra no Brasil, a série está disponível na Netflix.

