The Boys: 3ª temporada lida com “masculinidade tóxica” de herói

Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, ingressa na terceira temporada de The Boys como Soldier Boy, uma paródia do Capitão América. O ator revelou que a série do Amazon Prime Video aborda a masculinidade tóxica do personagem.

Ackles falou sobre como essa masculinidade prejudica a sociedade como um todo e gostou de trabalhar isso por meio do “herói” da série.

“Muitas vezes, poder significa enfrentar essa ilusão machista. Especialmente nos Estados Unidos, damos muito valor a esse cowboy ocidental, John Wayne, o mito do Marlboro Man. É uma m*rda. Isso criou geração após geração de homens f*didos, que não conseguem viver de acordo com isso”, disse à SFX (via CBR).

Ackles acrescentou: “Foi interessante explorar isso através do Soldier Boy. Qual é a noção de poder que os homens deveriam carregar, mas que causou tanto dano à nossa sociedade quanto qualquer outra coisa?”.

O ator de Supernatural também revelou a reação de seu personagem ao ver o antagonista da série, o Capitão Pátria, pela primeira vez.

“Capitão Pátria é a nova iteração de Soldier Boy. Ele é o novo garoto no bloco aos olhos de Soldier Boy. Voltando a essa masculinidade tóxica: muito fiel à forma, uma das primeiras coisas que vem da boca de Soldier Boy depois que ele olha para um grande pôster de Homelander é ‘Que porra é essa?’ É apenas olhar para o mundo ao seu redor, saber que ele não se encaixa e saber que as coisas são diferentes. E lá está, personificado neste super-herói vermelho, branco e azul. Ele não está empolgado com isso. O relacionamento é imediatamente controverso”.

A terceira temporada de The Boys chega ao Amazon Prime Video em 3 de junho.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.