The Boys: Astro de Breaking Bad indica retorno na 4ª temporada

Um dos astros de Breaking Bad, Giancarlo Esposito, indicou seu retorno na quarta temporada de The Boys.

Após uma terceira temporada de muita loucura, o seriado de sucesso do Prime Video terá mais um ano para provar que é uma das grandes produções de streaming.

O ator que interpreta Stan Edgar, Esposito, sugeriu que pode voltar ao papel do antigo CEO da Vought, empresa que contra Os Sete. No entanto, não está claro qual seria seu papel na nova temporada, visto que o Capitão Pátria agora controla totalmente a empresa (via ScreenRant).

“Já faz um tempo desde que Stan Edgar enfeitou suas telas”, escreveu o ator.

Veja o tuite, abaixo.

Mais sobre The Boys

Todas as consequências do episódio final do terceiro ano serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, intitulado Generation V, que está sendo filmado.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought.

The Boys está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.