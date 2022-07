The Boys: Ator de personagem morto volta na 4ª temporada, mas com reviravolta

Alerta de spoilers

O final de temporada de The Boys foi repleto de surpresas, o terceiro ano da série de sucesso do Amazon Prime Video chegou ao fim e teve a morte de um importante personagem do elenco, mas não será a última vez que veremos o seu intérprete no seriado.

Capitão Pátria (Antony Starr) matou Black Noir (Nathan Mitchell) ao descobrir que escondeu a informação de Soldier Boy ser seu pai biológico.

Continua depois da publicidade

Após a morte do Black Noir, a suposição seria que o ator Nathan Mitchell deixaria a série, mas o showrunner Eric Kripke pensou em uma nova maneira de manter o intérprete no programa em uma reviravolta inesperada para o público.

Kripke disse à Entertainment Weekly que Mitchell interpretará um novo personagem, que veste o traje de Black Noir na 4ª temporada.

“Definitivamente não é a última vez que vimos Black Noir como um herói. É só que o cara que estava dentro [do traje Noir] na 3ª temporada, ele se foi. Mas temos Nathan interpretando um personagem realmente interessante e hilário que veste o traje na próxima temporada.”

A declaração reportada pelo ScreenRant leva à pergunta sobre a existência de um novo personagem semelhante ao Black Noir, contudo, sem mais informações reveladas o que se espera é ele ser uma das surpresas da próxima temporada.

Mais sobre The Boys

Todas as consequências do episódio final serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, ainda sem título, que está sendo desenvolvido.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Redação