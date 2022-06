The Boys: Ator mostra foto com pênis gigante no set da da 3ª temporada

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys já começou da maneira mais chocante possível no Amazon Prime Video, com direito a pênis gigante, explosões, polvos devorados e mais.

Brett Geddes, que interpreta o Cupim na infame cena em que o personagem entra no pênis do parceiro dele, compartilhou uma foto bastante inusitada no set da série.

A foto mostra Geddes junto de seu dublê, Alex Armbruster, junto ao pênis gigante. Ambos estão cobertos de pó branco, por conta de Billy Bruto ter chacoalhado o personagem dentro de uma sacola cheia de cocaína.

Tornando a foto ainda mais cômica, ambos fazem pose em frente ao objeto de cena. Veja as imagens, abaixo.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.