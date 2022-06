The Boys estraga uma das falas mais icônicas do MCU

Todo mundo conhece a frase “Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”. Isso é dito pela Tia May em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), no MCU, mas na verdade é uma frase icônica do Tio Ben nos quadrinhos e nas produções anteriores.

The Boys encontrou um jeito de subverter essa frase icônica. Também a estragou no processo, mas essa é justamente a intenção.

Isso acontece no episódio “The Last Time to Look on This World of Lies”, da terceira temporada de The Boys.

Falaremos de alguns spoilers aqui, então se você não assistiu e não quer saber de nada, não continue lendo.

Subversão de frase icônica da Marvel

Como descobrimos ao longo da terceira temporada de The Boys, Maeve está fornecendo Composto V para Billy, para ajudar em seus novos objetivos contra o Capitão Pátria.

O Composto V faz com que Billy se torne como um super-herói por um tempo, adquirindo poderes. Obviamente, isso pode trazer consequências ao longo do tempo, como Maeve avisa.

Além disso, Billy odeia super-heróis mais do que qualquer pessoa, então tomando muito do Composto V, ele pode se tornar cada vez mais parecido com o que odeia.

O personagem resume esse sentimento com uma única frase: “Com grandes poderes, vem a absoluta certeza de que você se tornará um grande babaca.”

É uma frase adequada para o momento e para o personagem. Billy pode recorrer ao Composto V, mas não de maneira excessiva.

The Boys é uma sátira do universo dos super-heróis, então é comum que subverta alguns conceitos da Marvel e da DC.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

