The Boys: Explicamos o final da 3ª temporada

A terceira temporada de The Boys chegou ao fim e trouxe grandes mudanças para a série do Amazon Prime Video daqui para a frente.

O oitavo episódio desse ano da série mostra Butcher (Karl Urban), Maeve (Dominique McElligott) e Soldier Boy (Jensen Ackles) enfrentando o Capitão Pátria (Antony Starr), algo que vem sendo construído desde o início.

O grupo tranca o resto da equipe The Boys depois de algum desacordo sobre como lidar com a situação. Todos eles acabam na torre da Vought eventualmente, mas o trio decidido a se vingar ganha uma vantagem.

Depois de sua conversa com Soldier Boy na semana passada, o Capitão Pátria espera que seu pai fique do lado dele durante o confronto final.

Ele ainda traz Ryan (Cameron Crovetti) para conhecer seu avô e mata Black Noir (Nathan Mitchell) por manter segredos todos esses anos. Claramente, o Capitão Pátria tem fortes sentimentos sobre sua linhagem – e ele espera que o Soldier Boy espelhe isso.

Infelizmente para ele, o outro super se mostra muito menos sentimental. Depois de desejar que seu filho não fosse tão covarde, Soldier Boy segue em frente com sua luta. E ele está até disposto a incluir Ryan na luta.

Isso vira Butcher contra ele rapidamente, enquanto Maeve e o Capitão Pátria entram em um duelo entre os dois. Os dois pares estão travados em combate quando os outros personagens chegam. E a única esperança de parar o Soldier Boy é fazer com que Frenchie (Tomer Kapon) refaça o gás que o colocou para dormir em primeiro lugar.

Frenchie faz isso com sucesso, e a equipe é capaz de colocar a máscara no rosto de Soldier Boy. Ele tenta um ataque para afastá-los. Mas a terceira temporada de The Boys termina com Maeve salvando os outros, jogando-se com Soldier Boy pela janela.

Ambos sobrevivem à queda, mas estão desacordados. Soldier Boy retorna à sua hibernação, enquanto Maeve deixa o mundo acreditar que ela está morta. Finalmente, ela tem a chance de se aposentar dos Sete.

Novos rumos

Além da luta, o final também coloca vários personagens de The Boys em novas trajetórias. O mais notável – e óbvio – é Luz-Estrela.

Após os eventos da 3ª temporada, Starlight faz a escolha de deixar The Seven. Ela até joga fora seu icônico traje branco e dourado. Ela ainda estará lutando por justiça. Agora passando por Annie, ela se torna um membro oficial dos The Boys durante o final. De fato, a equipe vota quase por unanimidade para que ela participe.

Butcher é a única pessoa que pode ter reservas sobre seu novo membro, mas ele tem coisas maiores com que se preocupar. Tomar o V temporário pode tê-lo deixado com meros meses de vida. Embora ele permaneça no mesmo caminho de vingança, está parecendo muito diferente.

Se ele quiser matar o Capitão Pátria, precisará se mover mais rapidamente. Ele também precisará lidar com qualquer arrependimento que tenha sobre Ryan.

Por sinal, Ryan, o filho do Capitão Pátria, pode ser um novo problema para enfrentar na quarta temporada de The Boys. Após a luta na Torre Vought, Ryan convence o Capitão Pátria a sair antes que ele possa machucar Butcher e seus amigos. No entanto, a última cena da terceira temporada de The Boys se mostra preocupante.

Durante outro de seus comícios, o Capitão Pátria apresenta ao mundo seu filho. Naturalmente, seus fãs estão emocionados com o anúncio. Mas parte do público está farto do líder dos Sete. Alguém vai tão longe a ponto de jogar algo e chamá-lo de fascista – e o homem rapidamente é morto pelo super na frente da multidão.

Seus seguidores ainda comemoram esse comportamento. E até Ryan oferece um pequeno sorriso antes dos créditos rolarem.

Victoria Neuman (Claudia Doumit) também ganha mais tempo na tela no último episódio, e o final revela o porquê. Suas tramas fazem com que ela se torne a companheira de chapa de Bobby Singer (Jim Beaver), o que significa que tanto ela quanto o Capitão Pátria terão influência dentro do governo dos EUA.

Quando os The Boys descobrem a candidatura de Neuman, Butcher observa que eles terão que agir. Isso provavelmente será pelo menos um enredo abordado na próxima quarta temporada – embora também esperemos que o Capitão Pátria saia dos trilhos .

The Boys tem três temporadas disponíveis no Amazon Prime Video.

