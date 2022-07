The Boys: Falta um elemento muito importante nas lutas da série

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys trouxe algumas grandes lutas entre os supers da série, especialmente quando Soldier Boy entrou na jogada. Mas a série ainda carece de um elemento em suas batalhas.

As lutas em Herogasm e no final da temporada The Instant White-Hot Wild foram surpreendentes por si só, mas o ingrediente que faltava para fazê-las se sentirem verdadeiramente épicas era o dano colateral.

Continua depois da publicidade

A fim de contestar os poderes do Capitão Pátria, uma grande parte do enredo da série em suas três temporadas preocupou-se em encontrar alguém forte o suficiente para igualar os poderes do líder dos Sete em uma batalha.

Com a descoberta da sobrevivência de Soldier Boy e a aquisição do V temporário, que concedeu poderes próprios a Billy Bruto e Hughie Cambell, parecia no episódio Herogasm que os fãs finalmente veriam o Capitão Pátria encontrar seu par.

Então, no final da série, onde eles se enfrentaram novamente com a adição de Maeve e Luz-Estrela à briga, parecia que a batalha que se seguiu só aumentaria. No entanto, ambas as lutas foram decepcionantes devido a um ingrediente ausente: falta de dano colateral.

Nenhuma das lutas conseguiu abranger mais terreno do que as salas onde começaram. Do início ao fim, eles mal causaram mais danos do que algumas paredes rachadas e alguns móveis quebrados.

Billy e Hughie em The Boys

Série precisa mudar daqui para a frente

Herogasm teve um começo promissor com a explosão de Soldier Boy devastando grande parte do prédio ao redor.

No entanto, quando sua luta contra o Capitão Pátria começou, não houve mais destruição na mesma escala épica.

Claro que o confronto do Capitão Pátria contra Maeve no final teve uma brutalidade própria, com o vilão arrancando o olho de Maeve, mas nada de destruição ao redor deles.

As temporadas futuras de The Boys precisam aumentar a escala em que estão operando, ou então todas as declarações sobre a ameaça que os supers representam para o mundo parecem sem brilho.

The Boys tem três temporadas disponíveis no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.