The Boys: Foto traz notícia importante aos fãs

O Amazon Prime Video tem uma boa notícia para dar aos fãs de The Boys sobre a quarta temporada da série.

Sucesso no streaming, a série que acompanha os heróis da Vought exibiu recentemente sua terceira temporada, e conquistou a crítica e o público.

Não demorou muito para a produção do quarto ano ser iniciada. O astro Antony Starr, que dá vida ao Capitão Pátria, revelou uma imagem da primeira temporada para anunciar as filmagens (via ComicBook).

“Primeira temporada. Há muito tempo. Quarta temporada, agora começamos”, escreveu ele.

A imagem clássica apresenta os personagens Black Noir, Capitão Pátria, Rainha Maeve, Trem-Bala, Luz-Estrela, Profundo e Translúcido.

Veja a imagem, abaixo.

Season one. So long ago. Season four, now we begin 😉 pic.twitter.com/NFKfp6wYgZ — Antony Starr (@antonystarr) August 22, 2022

Mais sobre The Boys

Todas as consequências do episódio final serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, intitulado Generation V, que está sendo filmado.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought

The Boys está disponível no Prime Video.

