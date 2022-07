The Boys ganha boa notícia para 4ª temporada

Em entrevista com o Collider, o ator Karl Urban revelou uma boa notícia sobre a quarta temporada de The Boys: as gravações estão bem perto de começar.

As gravações começam em agosto. Mais especificamente, 22 de agosto. Isso quer dizer que o desenvolvimento está bastante adiantado.

“Faltam uns dois meses para as gravações. Eu não faço ideia de como será o enredo. Mas, sim, não está longe.”

“Teremos conversas em breve sobre o que eles prepararam. Eu gosto de respeitar os escritores durante o processo de escrita, para que eles não sejam incomodados por atores que querem saber o que acontecerá.”

“Mas, eu mal posso esperar. Eles sempre chegam com algumas coisas insanas. Então, sei que será divertido.”

The Boys está na Amazon Prime Video

Série de grande sucesso

The Boys continua sendo um grande sucesso para o Amazon Prime Video. A série está em sua terceira temporada.

O seriado é desenvolvido por Eric Kripke, também conhecido por ter sido o criador de Supernatural, outro grande sucesso da TV.

The Boys está disponível pelo Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.