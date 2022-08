The Boys: Há uma forma de [SPOILER] retornar dos mortos

The Boys não é uma adaptação exatamente fiel do seu material de origem. No entanto, os quadrinhos ainda nos dão algumas dicas do que pode acontecer.

Por exemplo, nos quadrinhos, existe um processo de ressurreição que poderia trazer um personagem morto de volta à vida.

No entanto, isto seria um grande custo. Esta matéria contém alguns spoilers, então não continue lendo caso realmente não queira saber de nada.

A terceira temporada de The Boys trouxe a chocante morte de Black Noir. O personagem acabou sendo assassinado pelo Capitão Pátria.

No entanto, está confirmado que Black Noir estará de volta na quarta temporada de The Boys, mas de uma maneira diferente do que os fãs esperam.

Uma possível explicação para o retorno de Black Noir

Isso cria várias possibilidades. As histórias em quadrinhos podem nos dar algumas dicas. Por exemplo, é revelado nos quadrinhos que a Vought criou secretamente um processo de ressurreição.

Após ser morto, o super-herói Lamplighter passou por esse processo e realmente voltou à vida. No entanto, pode-se dizer que ele não era mais o mesmo.

O processo de ressurreição da Vought transformou Lamplighter em uma espécie de “morto-vivo”. O seu corpo ainda estava ali, mas o seu cérebro não funcionava direito e as suas funções cognitivas foram muito prejudicadas.

É como se apenas a “casca” do personagem tivesse sido mantida. Se este enredo for trazido para a série, ele poderia ser usado para explicar o retorno de Black Noir.

Por enquanto, no entanto, tudo não passa de uma especulação. Ainda não sabemos ao certo como a volta do personagem funcionará.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.