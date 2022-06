The Boys: Herogasm tira sarro de Gal Gadot de forma hilária

O novo episódio de The Boys, Herogasm, tirou sarro da atriz Gal Gadot de forma hilária.

Logo na abertura do sexto episódio da terceira temporada, alguns famosos e heróis cantaram “Imagine”, música de John Lennon (via ComicBook).

A cena funcionou como uma paródia do vídeo em que Gadot reuniu famosos para cantar a música em 2020, devido aos bloqueios da pandemia do Covid-19.

Os atores Patton Oswalt, Josh Gad, Ashton Kutcher e Mila Kunis, Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani e Rose Byrne, estiveram cantando a música. Além deles, os heróis da Vought, Profundo, Trem Bala e Black Noir, este com um cartaz, participaram.

Gadot, intérprete da Mulher-Maravilha nos cinemas, foi duramente criticada pelos internautas na época, e pediu desculpas sobre o ocorrido.

“Não era o momento certo e não era a coisa certa. Foi de mau gosto”, disse a atriz ao InStyle, no início desse ano.

Além do momento cômicos, os fãs ainda estão comentando sobre o Herogasm, o episódio que era o mais aguardado de The Boys.

O que é o Herogasm?

O evento basicamente é uma grande orgia anual de super-heróis. Na série, ele é organizado pelos heróis menos conhecidos (embora tenha sido criado pelo Soldier Boy), que reúnem diversos outros “supers” e profissionais do sexo para um dia repleto de sexo, drogas e mais.

Nos quadrinhos, a história é bem diferente. Trata-se de um evento organizado pela Vought, que reúne os heróis mais seletos, para um retiro em ilha isolada. Já o que rola por lá é mais ou menos o mesmo.

O episódio da série do Amazon Prime Video, no entanto, usa o Herogasm como cenário e não como elemento central da narrativa. A trama continua a ser seguida normalmente.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

