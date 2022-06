The Boys indica grande reviravolta para [SPOILER] na 3ª temporada

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys, mais especificamente o quinto episódio, indicou que Hughie pode ganhar poderes permanentes daqui para a frente.

No quarto capítulo da temporada, o protagonista usou o V24, substância que garante poderes temporários aos personagens. Ele ganhou poderes de teletransporte, mas há indícios de alguns efeitos colaterais permanentes.

Continua depois da publicidade

No quinto capítulo, enquanto conversava sobre o V24 com Luz-Estrela, Hughie abre um pote sem qualquer dificuldade, algo que no primeiro episódio ele não conseguiu fazer.

A cena mostra claramente ele conseguindo abrir o objeto e narrativamente falando, o fato do mesmo objeto ter sido usado duas vezes na temporada pode ser visto como indício do que estar por vir.

Assim sendo, ele pode ter ganhado mais força graças ao V24, mesmo após o efeito ter passado (vide ele vomitando pouco antes dessa cena).

De qualquer forma, é apenas uma teoria, nada garantido. Ele pode ter conseguido abrir o pote simplesmente porque está mais confiante.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.