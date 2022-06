The Boys: O que esperar do Herogasm, a orgia de super-heróis

Alerta de spoilers

A terceira temporada de The Boys conta com um episódio sobre o Herogasm, a orgia de super-heróis, que tem um arco próprio nos quadrinhos originais. Mas afinal, o que é esse evento? Vamos ver o que esperar desse capítulo.

O Herogasm é bastante infame dentre os fãs de The Boys. Trata-se de uma minissérie em seis edições, lançada originalmente em 2009.

A trama gira em torno de um evento anual da Vought, em que selecionados heróis dos EUA são convidados para uma ilha tropical remota.

A empresa dá a desculpa para o povo, dizendo que os heróis foram combater uma ameaça global. Eles são recebidos de volta como salvadores, quando a realidade é muito distinta.

No local, eles se embrenham em atos dos mais depravados possíveis, incluindo orgias, drogas, álcool, strippers e mais. Tendo em vista que eles tem poderes, nenhum desses atos é feito de jeito “normal”.

A Vought ainda contrata profissionais do sexo para os super-heróis, mas eles também fazem sexo uns com os outros, como é o caso do Capitão Pátria com o Soldier Boy. O Capitão ainda promete uma posição dentre os Sete em troca disso.

Grande controvérsia de The Boys

A grande controvérsia dos quadrinhos veio não apenas por conta da nudez e eventos chocantes, como à referência inserida ao 11 de Setembro.

Nas HQs, os Sete estiveram envolvidos no evento e preveniram o choque de um dos aviões sequestrados ao World Trade Center. Mas eles acabaram redirecionando o avião para a ponte do Brooklyn.

Essa cena foi retrabalhada na série, reimaginado como o incidente do avião na primeira temporada, envolvendo o Capitão Pátria e Maeve.

Mas a história do Herogasm não gira apenas em torno de sexo, drogas, álcool e mais. Nos quadrinhos, os rapazes se infiltram no evento e descobrem segredos sobre os Sete, algo que deve aparecer na série.

Vale lembrar que Maeve desapareceu em The Boys e deram a desculpa que ela foi para um retiro em Malibu. Pode ser que esse seja o gancho para o Herogasm na série do Amazon Prime Video.

De qualquer forma, podemos esperar muita nudez e loucuras nesse episódio aguardado da série.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

