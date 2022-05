Em entrevista com a Entertainment Weekly, o produtor Eric Kripke indicou que The Boys pode ter mais derivados do que o esperado no Amazon Prime Video.

No momento, está em desenvolvimento uma série derivada sobre jovens super-heróis. No entanto, esse pode não ser o único projeto.

Continua depois da publicidade

“Temos mais alguns roteiros sobre os quais estamos em diferentes estágios de discussão. Se a primeira série derivada funcionar, talvez exista o interesse por mais projetos.”

The Boys acontece em um universo onde os super-heróis são bem mais problemáticos do que parecem. O pior deles é o Capitão Pátria, interpretado por Antony Starr.

The Boys se consolidou como um dos maiores sucessos do Amazon Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. O elenco também conta com atores como Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty e Chace Crawford, entre outros.

A terceira temporada de The Boys chega no Amazon Prime Video em 3 de junho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.