The Boys retorna mais chocante do que nunca com 3ª temporada; veja críticas

A terceira temporada de The Boys está, finalmente, chegando ao Amazon Prime Video.

Alguns críticos já assistiram aos novos episódios, e estão compartilhando as suas opiniões pela Internet.

Enquanto as duas primeiras temporadas tiveram aclamação da crítica, a terceira temporada está tendo uma recepção um tanto… divisiva.

Enquanto alguns críticos consideram que The Boys está mais chocante e brutal do que nunca em sua terceira temporada, o que é algo positivo no caso dessa série, outros acreditam que o enredo está se tornando muito repetitivo e que a história está estagnada.

Continue lendo para conferir alguns comentários dos críticos sobre a terceira temporada de The Boys.

Uma temporada mais divisiva do que as outras

Screen Rant: “A terceira temporada de The Boys vacila quando se trata de propulsão narrativa e comentários sociais sutis. No entanto, os episódios ainda são divertidos e levam a série a novos lugares interessantes.”

CNET: “The Boys corre o risco de se tornar muito repetitiva. Até mesmo o enredo do Soldier Boy soa como uma repetição do mistério da segunda temporada, mas felizmente, como sempre, The Boys acaba encontrando um ponto ideal.”

Indie Wire: “Gastar tanto tempo com personagens flexíveis e inflexíveis pode ser frustrante. Também é frustrante ver tantos homens de cabeça-dura repetindo os mesmos erros de sempre.”

Collider: “A terceira temporada de The Boys é uma jornada insana e cheia de sangue. Fará você se contorcer em seu assento e cobrir os olhos.”

The Wrap: “Infelizmente, Soldier Boy não aparece até a metade da temporada e é usado com moderação. No entanto, quando o personagem está em cena, Jensen Ackles é brilhante como uma versão lasciva do Soldado Invernal de Capitão América.”

A terceira temporada de The Boys chega ao Amazon Prime Video em 3 de junho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.