The Boys: Segredo do Capitão Pátria muda todo o passado e futuro da série

O Herogasm pode ter sido muito comentado pelas cenas de sexo e pela luta entre o Capitão Pátria, Soldier Boy e Billy Bruto. Mas o episódio da terceira temporada de The Boys também muda tudo o que sabemos sobre o vilão.

Essencialmente, o Capitão Pátria foi representado sempre como um psicopata na série do Amazon Prime Video. Ele não tem o menor apreço pela vida das pessoas, ou até mesmo o sentimento delas.

Ele anseia pelo amor daqueles ao seu redor, mas de maneira egoísta, para satisfazer a si próprio e a falta que sente desse sentimento desde a infância, por jamais ter tido um pai ou mãe de verdade.

Já em Herogasm há uma cena essencial que muda tudo sobre o personagem. Vemos ele conversando com uma contraparte maligna, como Gollum conversando com Sméagol em O Senhor dos Anéis. A cena revela o conflito interno do vilão e que, apesar de tudo, ainda há um resquício de humanidade nele.

De forma alguma ele merece, ou até mesmo deve ter, redenção após isso, mas o seriado imediatamente abre teorias sobre o passado e futuro do Capitão Pátria.

Série muda a história dos quadrinhos

Nos quadrinhos de The Boys – e altos spoilers daqui para a frente – descobrimos que o Black Noir é um clone do Capitão Pátria, que basicamente serve como garantia da Vought para conter o vilão.

É Noir quem mata o Capitão Pátria nas HQs, mas não é isso que devemos ver no seriado do Amazon Prime Video. Especialmente levando em conta que o rosto do Noir já foi mostrado e ele em nada se parece com o Pátria, além de ter surgido antes do psicopata-mor (visto que já estava na ativa no auge do período do Soldier Boy).

Assim sendo, a cena diante do espelho do Capitão Pátria não apenas revela que ele pode ter tido tais diálogos consigo mesmo antes ou depois de todas as atrocidades que comete, como revela quem pode, finalmente, acabar com o vilão: ele próprio.

Até o momento, o Capitão Pátria continua quase invencível. O trio Hughie, Soldier Boy e Billy quase, aparentemente, derrotaram o vilão, mas agora ele não vai abaixar a guarda. Será muito mais difícil ir atrás dele.

Com isso, a série pode fazer com que as duas partes do Capitão Pátria eventualmente “lutem” entre si, subvertendo a história de Black Noir, fazendo do “clone” do Pátria, parte dele próprio.

Se ele vai se suicidar, ou hesitar em um momento chave, que permitirá sua destruição, teremos de ver na série.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

