The Boys sempre termina do mesmo jeito e isso é um problema

O sucesso do Prime Video, The Boys é uma das séries mais adoradas pelos fãs, adaptando a história em quadrinhos de heróis distorcidos. No entanto, The Boys sempre termina do mesmo jeito, e isso acaba sendo um problmea.

Por mais que cada temporada seja única, todos os finais das três temporadas aconteceram da mesma maneira, com um confronto entre Billy Butcher ou Capitão Pátria de alguma forma.

No final da primeira temporada, Butcher é poupado pelo Capitão Pátria. Já no final da segunda temporada, Butcher e seus aliados desafiam a Vought mais uma vez, e termina com a morte de Rebecca e a luta contra Stormfront.

Já no final da terceira temporada, Butcher luta contra Soldier Boy, após uma reviravolta chocante, que deixou o personagem do lado do Capitão Pátria.

Porém, novamente, o final utiliza Ryan, o filho do Capitão Pátria com Rebecca, que agora pode seguir os passos do pai.

A 4ª temporada de The Boys não pode terminar em uma trégua

A nova temporada de The Boys não poderá terminar com uma trégua entre os aliados de Butcher e os Supers, liderados pelo Capitão Pátria.

Na última temporada, Maeve e Capitão Pátria lutam contra si, e após ver que Soldier Boy iria explodir, Maeve consegue contê-lo e cai com ele. Após isso, ao ser dada como morta, ela deixa de ser uma membro dos Sete.

Depois de três temporadas, os principais personagens da série se comprometeram a dar uma trégua um ao outro no final, mas a quarta temporada não pode repetir isso.

Butcher esteve perto de morrer diversas vezes, e até mesmo o Capitão Pátria poderia morrer ou ficar contra a parede, embora ele tenha revertido em todas as situações.

A série precisa encerrar sua história com um confronto entre Capitão Pátria contra Butcher, e dar um fim em um dos personagens, não uma trégua entre eles.

The Boys está disponível no Prime Video.

