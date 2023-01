The Boys: Simon Pegg chama 4ª temporada de “insana”

A série The Boys é uma das mais aguardadas do ano, e o astro Simon Pegg chamou a quarta temporada de “insana”.

Pegg, conhecido por Missão Impossível, estrela o seriado no papel do pai de Hughie, que é interpretado pelo astro Jack Quaid.

O ator confirmou que terminou suas filmagens, e se sentiu orgulhoso em fazer parte da série do Prime Video. Ele fez uma publicação nos Instagram, com uma imagem da Vought Studios (via We Got This Covered).

“Isso é o fim para mim nesta temporada de The Boys. Mais divertido do que um enema de composto V. Muito orgulho de fazer parte dessa série incrível. Sentirei falta de todos. A 4ª temporada vai ser insana!”, escreveu ele.

Mais sobre The Boys

The Boys é uma adaptação dos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson. A premissa é a mesma em ambos os formatos, mas a série se distancia do material original na história.

“A Terra é habitada por super-heróis que são um inspiração para a humanidade. Porém, esses protetores têm um lado sinistro que a maioria das pessoas desconhece. Se eles usam seus poderes para o mal, Hughie, Billy e o resto do time devem detê-los”, revela a sinopse da série.

O elenco da série conta com Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid no papel de Hughie, Erin Moriarty como Luz-Estrela, Antony Starr como Capitão Pátria, entre outros nomes.

The Boys está disponível no Prime Video.

