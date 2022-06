The Boys: [SPOILER] tem participação especial insana na 3ª temporada

O episódio cinco da terceira temporada de The Boys, contou com a participação especial insana de um grande ator.

“The Last Time to Look on This World of Lies” mostra Billy Butcher (Karl Urban) e sua equipe indo atrás de Solder Boy (Jensen Ackles), após ele fugir da Rússia (via CBR).

Já nos Estados Unidos, Soldier Boy continua vagando, enquanto Butcher descobre sobre a próxima vítima do herói. Momentos antes de ter sua residência invadida, a Condessa Escarlate (Laurie Holden) é vista trabalhando como camgirl, e justamente com Seth Rogen do outro lado da tela.

Rogen, um dos produtores da série, interpretou na cena o personagem com o nome @SIR-CUMS-A-LOT-779 em seu usuário. Rogen estava nu, conversando sobre primatas com a heroína, até que o assunto sexual vem à tona.

A Condessa Escarlate começa a se exibir para o personagem de Rogen, que se masturba enquanto a vê na tela. Porém, Butcher acaba invadindo e prendendo a Condessa Escarlate, com o @SIR-CUMS-A-LOT-779 chegando ao êxtase em seguida.

O ator é um comediante conhecido por filmes como Superbad – É Hoje, Besouro Verde, Vizinhos 1 e 2 e A Entrevista. Seu último projeto foi na série Pam & Tommy.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Gabriel Silveira