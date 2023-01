The Boys: Teaser da 4ª temporada mostra procura pelo novo Seven

A 4ª temporada de The Boys teve um teaser divulgado na conta do Youtube da Vought International.

No vídeo, a nova CEO da Vought, Ashley Barrett, mostra as mais recentes conquistas da empresa e informa que atualmente a companhia está à procura de novos membros para se juntar ao The Seven após a aparente morte de Maeve e a traição de Luz-Estrela na 3ª temporada. Ashley também indica que a reconstrução da Torre Vought está quase completa.

Confira:

The Boys é uma adaptação dos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson. A premissa é a mesma em ambos os formatos, mas a série se distancia do material original na história.

“A Terra é habitada por super-heróis que são um inspiração para a humanidade. Porém, esses protetores têm um lado sinistro que a maioria das pessoas desconhece. Se eles usam seus poderes para o mal, Hughie, Billy e o resto do time devem detê-los”, revela a sinopse da série.

O elenco da série conta com Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid no papel de Hughie, Erin Moriarty como Luz-Estrela, Antony Starr como Capitão Pátria, entre outros nomes.

A 4ª temporada de The Boys promete ser insana e a mais nojenta de todas. Ainda não há previsão para a série retornar.

The Boys está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.