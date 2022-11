The Boys tem referência nojenta a Breaking Bad que ninguém percebeu

A série The Boys é um dos maiores sucessos do Prime Video, que teve uma terceira temporada bastante chocante, com Jensen Ackles fazendo sua estreia como Soldier Boy.

“A Terra é habitada por super-heróis que são um inspiração para a humanidade. Porém, esses protetores têm um lado sinistro que a maioria das pessoas desconhece. Se eles usam seus poderes para o mal, Hughie, Billy e o resto do time devem detê-los”, revela a sinopse da série.

Continua depois da publicidade

O elenco da série conta com Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid no papel de Hughie, Erin Moriarty como Luz-Estrela, Antony Starr como Capitão Pátria, entre outros nomes.

Com muita violência e sangue, The Boys tem uma referência nojenta a Breaking Bad que os fãs nunca perceberam na série (via ScreenRant).

As cenas de limpeza na série possuem um mesmo propósito

Embora as cenas de “limpeza” estejam em contextos diferentes nas séries, elas acabam servindo a um mesmo propósito.

As cenas apresentam os personagens principais e sua escuridão que possuem dentro de si, que os definem para sempre no restante da trama.

Mesmo que Walter White esteja com um futuro de assassinatos e crimes hediondos, limpar o corpo de Emilio foi a primeira vez que Walter se viu como um vilão.

Em The Boys, essa é a cena do Translúcido, onde Hughie acaba explodindo o personagem, e ficando encharcado do sangue e das tripas do membro dos Sete.

Apesar de ter ficado horrorizado no início, Hughie parece ter se acostumado com a ideia de enfrentar os supers junto de Butcher.

Os primeiros assassinatos de White vêm justamente da cena do corpo de Emilio, e ele se tornou tão impiedoso a ponto de estrangular Krazy-8 com uma trava de uma bicicleta.

No entanto, a presença de Giancarlo Esposito como Gus Fring em Breaking Bad, e Stan Edgar em The Boys, significa uma outra referência entre as séries. No entanto, os personagens não possuem grandes semelhanças.

The Boys está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.