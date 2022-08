The Boys tem um papel perfeito para astro de The Walking Dead

O Amazon Prime Video recentemente anunciou que Jeffrey Dean Morgan, o Negan de The Walking Dead, se juntou ao elenco da quarta temporada de The Boys. O papel do ator na série ainda não foi revelado, mas há um “herói” perfeito para ele interpretar.

O astro já queria se juntar ao seriado no terceiro ano e o showrunner Eric Kripke compartilhava o mesmo desejo. No entanto, por questões de cronograma não conseguiram fazer isso.

Continua depois da publicidade

Não há garantia de que The Boys dará a Jeffrey Dean Morgan um personagem dos quadrinhos originais, mas parece provável. Felizmente, ainda há um personagem perfeito para o ator interpretar.

O melhor personagem para o astro de The Walking Dead viver é o Tek Knight. Um personagem recorrente nos quadrinhos de Garth Ennis, Tek Knight é uma paródia do Batman, com elementos do Homem de Ferro.

Ele é um bilionário que usa um traje avançado para combater o crime, mas também mora em uma mansão e tem um menino prodígio, um carro de alta tecnologia e muito mais.

Tek Knight é um personagem distorcido nos quadrinhos, pois ele tem um problema psicológico que lhe dá um desejo irresistível de fazer sexo com o que está na frente dele, seja com seres vivos ou objetos inanimados.

Por que o astro de The Walking Dead seria perfeito para o papel?

Jeffrey Dean Morgan já provou que pode interpretar personagens desprezíveis com Negan em The Walking Dead e o Comediante em Watchmen.

Mas como ele também estava perto de interpretar o Batman de Thomas Wayne em uma adaptação de Ponto de Ignição (arco do Flash na DC), seria bastante irônico ele interpretar o Tek Knight.

Felizmente, a série já fez várias referências a esse super no passado, então ele existe nesse universo. Jeffrey Dean Morgan agora pode ajudar a trazer Tek Knight para a história como um super grisalho, que continua lutando contra seu vício em sexo.

Tek Knight é um dos poucos supers dos quadrinhos que Billy Bruto não odeia, então adicioná-lo a The Boys pode trazer uma dinâmica divertida.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.