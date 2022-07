The Boys tem uma paródia do Batman sombria demais até para a série

Alerta de spoilers

The Boys conta com diversas cenas pesadas para maiores, mas há um vilão em específico, que faz paródia a um dos inimigos do Batman, que é pesado demais para a série do Amazon Prime Video.

Os quadrinhos de The Boys são muito diferentes do que vemos nas telinhas. Há diversas equipes diferentes, que satirizam ícones como os X-Men, Vingadores e mais, enquanto a série costuma focar nos Sete.

Até mesmo o Herogasm, a orgia de super-heróis, que foi adaptada para o seriado, é completamente diferente nas HQs.

Nos quadrinhos, esse evento é um retiro dos supers, que dizem estar combatendo uma grande ameaça, quando, na realidade, estão festejando em uma ilha paradisíaca. É justamente durante esse evento que conhecemos o bizarro vilão, que funciona como sátira a um antagonista do Batman.

Trata-se do Coagula, um super que veste pele humana (possivelmente de seus inimigos) e que acredita estar em Roma antiga (o que explica o nome, que remete a Calígula). Veja uma foto dele, abaixo.

Paródia do Batman

Coagula, na realidade, é uma paródia de um vilão menos conhecido do Batman, Maxie Zeus. A diferença é que, como o nome deixa claro, Zeus está ligado à Grécia Antiga.

Maxie Zeus é um ex-professor de História, que fica insano após a morte de sua esposa, o que leva ele a acreditar ser um deus grego.

Vale apontar, também, que Coagula é um vilão do Black Noir, o personagem mais associado ao Batman (embora nas HQs exista outro que também funciona como paródia do herói de Gotham).

Naturalmente, é uma versão bem mais deturpada de Coagula, bem ao estilo de The Boys. Dito isso, pela forma como ele veste as peles, é muito improvável que o vejamos no seriado.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

