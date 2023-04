The Boys tem uma piada recorrente que você não percebeu

Alerta de spoilers

The Boys caminha para sua quarta temporada e nos três anos anteriores, a série do Prime Video manteve uma piada recorrente, que muitos podem não ter percebido.

Em entrevista à Variety, o showrunner Eric Kripke foi questionado sobre o fato de que, com a morte de Black Noir (Nathan Mitchell) nas mãos de Homelander (Antony Starr) na terceira temporada, os Sete, o grupo de super-heróis criado pela Vought International, agora é composto apenas por três membros.

Kripke respondeu que tem sido uma piada desde a primeira temporada que os Sete não é realmente composto por sete membros.

Ele apontou que quando Translúcido (Alex Hassell) é morto por Hughie (Jack Quaid) no segundo episódio da série, a equipe nunca realmente o substitui.

A equipe finalmente consegue um novo membro na segunda temporada com a chegada de Tempesta (Aya Cash), mas isso não é antes do Profundo (Chace Crawford) ser expulso após Luz-Estrela (Erin Moriarty) ir a público com as alegações de agressão sexual contra ele.

Kripke concluiu dizendo que preencher a equipe será um dos aspectos emocionantes da nova temporada.

Ele observou que, com o Capitão Pátria tendo controle total sobre a composição da equipe agora, ele poderá adicionar membros que sejam simpáticos à sua ideologia, ou de outra forma leais a ele.

Black Noir pode voltar, mesmo depois de morrer

Eric Kripke também observou à Variety que o os Sete pode não ser necessariamente reduzido a três membros. Embora a “morte” de Maeve tenha sido anunciada ao público, o mesmo não foi feito para o Black Noir.

Black Noir usa um traje que cobre todo o corpo e rosto. Ele também nunca fala. Isso torna ainda mais fácil para outras pessoas serem o personagem.

O criador da série, Eric Kripke, revelou que Nathan Mitchell, que interpretou Black Noir durante as três primeiras temporadas, vai retornar ao papel. No entanto, é um personagem diferente.

Nos quadrinhos, o Black Noir é tão poderoso quanto o Capitão Pátria. Ele é responsável por matar Pátria, sendo um clone do mesmo e um plano de contingência da Vought.

The Boys está disponível no Prime Video.

