The Boys tira sarro de Kendall Jenner e fãs reagem

The Boys perdoa ninguém. A terceira temporada da série do Amazon Prime Video tirou sarro do infame comercial de Pepsi com Kendall Jenner e os fãs imediatamente perceberam.

O comercial em questão mostra Jenner deixando uma sessão de fotos para participar de um protesto. Ele termina com ela oferecendo uma lata de Pepsi a um policial.

O comercial foi amplamente criticado por se apropriar de movimentos importantes, como o Black Lives Matter. A Pepsi retirou o anúncio do ar, mas não antes dele ser replicado nas redes.

Em The Boys, vemos uma cena muito similar. O Trem-Bala também entra no protesto e oferece a um dos policiais uma lata de energético.

“Estou gritando. Eles fizeram uma paródia do comercial da Pepsi com Kendall Jenner em The Boys”, tuitou uma fã.

“The Boys recriando o comercial da Pepsi com Kendall Jenner é de chorar”, tuitou outra fã.

“The Boys recria o comercial da Pepsi com Kendall Jenner, eles são zoeiros demais”, disse mais um fã.

“Não acredito que a terceira temporada de The Boys tira sarro do comercial da Pepsi com Kendall Jenner”, disse mais um fã.

Veja o comercial e a paródia abaixo, além dos tuites dos fãs.

SCREECHING THEY PARODIED THE KENDALL JENNER PEPSI THING ON THE BOYS JUST NOW pic.twitter.com/tkOsznrn4L — 🌹 taylor venus 🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@venusquinntrap) June 10, 2022

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.