The Boys: Trailer do final da 3ª temporada prepara grande luta

O trailer do último episódio da terceira temporada de The Boys prepara uma grande luta.

A série estrelada por Karl Urban, Antony Starr e Jensen Ackles, será finalizada na sexta-feira (8), dando fim ao arco de Soldier Boy e Capitão Pátria (via CBR).

Continua depois da publicidade

Na prévia, Pátria se encontra com Black Noir na torre da Vought, afiando sua lâmina para matar o Soldier Boy. Os membros dos Sete irão se unir contra o grande herói do Payback.

O final destaca Pátria e Billy Bruto, que parecem estar prestes a se enfrentar até a morte, assim como Soldier Boy deseja matar o herói da Vought.

Veja o trailer, abaixo.

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.