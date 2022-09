The Boys zomba de Snyder Cut e Homem-Aranha 3

A série The Boys, que é uma grande paródia dos super-heróis da DC e Marvel, zombou do Snyder Cut e de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

O sucesso do Prime Video vai ganhar uma quarta temporada, e verá o Capitão Pátria lidando com suas ações após diversas polêmicas no terceiro ano.

Com a Liga da Justiça tendo sua versão do diretor lançada em 2021, e Homem-Aranha 3 sendo relançado nos cinemas, a série não perdeu tempo em tirar sarro disso.

No Twitter da Vought, empresa fictícia do seriado, eles confirmaram que o filme Dawn of the Seven, também fictício, seria relançado em preto e branco. Ainda brincaram que teria um corte de duas horas com mais material adicional (via ScreenRant).

“Dawn of the Seven está sendo relançado! Primeiro, uma versão 4:3 em preto e branco, depois uma versão 3D aprimorada, depois o corte divertido com 2 horas de material adicional. Os assinantes do Vought++ recebem um churro grátis na compra de ingressos”, diz a publicação.

Dawn of the Seven is getting re-re-released! First, a 4:3 black and white version, then an enhanced 3D version, then “the fun cut” with 2 hours of additional material. Vought++ subscribers get a free churro with ticket purchase. pic.twitter.com/sLDkD7mHDa — Vought International (@VoughtIntl) September 23, 2022

Todas as consequências do episódio final do terceiro ano serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, intitulado Generation V, que está sendo filmado.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought.

The Boys está disponível no Prime Video.

