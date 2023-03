The Chosen One: Série de American Jesus da Netflix ganha pôster

A Netflix divulgou o pôster de The Chosen One, série que adapta os quadrinhos American Jesus, de Mark Millar, com arte de Peter Gross.

O cartaz mostra um garoto de boné vermelho olhando para um poste em formato de cruz. Apesar de não adotar o mesmo nome que os quadrinhos, a série deixa claro que se trata de uma adaptação no pôster.

Lançada pela primeira vez em 2004 sob o nome de Chosen, a série de quadrinhos estava entre o primeiro lote de títulos da Millarworld. A história em quadrinhos foi escrita por Mark Millar com arte fornecida por Peter Gross.

Os quadrinhos foram mais tarde relançados como American Jesus com 3 edições lançadas no total. Uma série de quadrinhos de acompanhamento foi lançada entre 2019 e 2020 chamada American Jesus: The New Messiah.

Veja o pôster, abaixo.

Mais sobre The Chosen One

American Jesus estava entre a biblioteca de quadrinhos que a Netflix adquiriu em 2017 com a aquisição da Millarworld. Um ano após a aquisição, as primeiras séries e filmes da Millarworld foi anunciada com American Jesus e O Legado de Júpiter, que foi cancelada, dentre elas.

A série segue um menino de doze anos que de repente descobre que é a reencarnação de Jesus Cristo. Ele pode transformar água em vinho, fazer os aleijados andarem e, talvez, até mesmo ressuscitar os mortos!

Como ele lidará com o destino de liderar o mundo em um conflito de milhares de anos em construção?

Ainda não há data de estreia para The Chosen One na Netflix.

