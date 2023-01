The Consultant: Christoph Waltz é vilão em trailer de série do Prime Video

O Prime Video divulgou o trailer de The Consultant, nova série com o astro de Bastardos Inglórios, Christoph Waltz, que vai interpretar um novo vilão.

Com um dos astros mais renomados de Hollywood, o streaming está apostando em um novo seriado de suspense, que explora a relação entre patrão e empregado.

No trailer, Waltrz interpreta Regus Patoff, consultor contratado para melhorar os negócios da empresa de jogos baseada em aplicativos CompWare (via ComicBook).

Porém, ele esconde segredos obscuros, e alguns empregados estão com medo da forma que ele coordena a empresa.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre The Consultant

A série é baseada no romance de Bentley Little, escrito em 2015, que mostra o desenrolar da história de uma maneira inesperada.

“Quando um novo consultor, Regus Patoff, é contratado para melhorar os negócios da empresa de jogos baseada em aplicativos CompWare, os funcionários enfrentam novas demandas e desafios que colocam tudo em questão… inclusive suas vidas”, diz a sinopse da série.

Tony Basgallop é o showrunner da série, enquanto Matt Shakman, diretor do reboot de Quarteto Fantástico, é o diretor do primeiro episódio.

Com Christoph Waltz no papel principal, o elenco ainda conta com nomes como Aimee Carrero, Nat Wolff, Brittany O’Grady, entre outros.

The Consultant estreia no dia 24 de fevereiro no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.