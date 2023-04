The Continental: Série de John Wick ganha pôster

John Wick 4: Baba Yaga chegou aos cinemas e está longe de ser o fim da franquia, que continua com o derivado Ballerina e a série The Continental. O seriado ganhou um pôster, divulgado pelo Peacock.

O cartaz mostra o painel do elevador do famoso hotel de John Wick, destacando o nono andar, que pode indicar o mês de estreia do seriado.

A plataforma Peacock ainda não divulgou a data de estreia de The Continental, mas em uma entrevista ao site Collider, a produtora Erica Lee disse que a série deve estrear em meados de setembro.

“Prepare-se para o check-in”, diz o cartaz. Veja abaixo.

A 1ª temporada de The Continental terá somente 3 episódios – mas cada um deles terá duração de filme. A série será exibida na plataforma americana Peacock. No Brasil, a série tem tudo para ir ao ar no Prime Video.

Pelo menos até o momento, somente dois personagens de John Wick foram confirmados em The Continental: Winston e Charon.

A série será ambientada durante a juventude de Winston o personagem de Ian McShane em John Wick. O personagem será interpretado por Colin Woodell, de Noite de Crime e Amizade Desfeita: Dark Web.

A história de The Continental começa em 1975, com um jovem Winston galgando os escalões da Alta Cúpula e assumindo posições cada vez mais importantes no hotel Continental.

Mel Gibson também está no elenco, no papel de um personagem conhecido apenas como Cormac. O elenco de The Continental é completado por Ayomide Adegun, Peter Greene, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada e Nhung Kate.

A série também contará com participações especiais de Katie McGrath, Ray McKinnon, Mark Musashi, e Marina Mazepa.

Lance Reddick, o intérprete original de Charon, vale lembrar, faleceu no início de março de 2023, aos 60 anos. John Wick, interpretado por Keanu Reeves, não deve aparecer no derivado. Afinal, nos anos 70, ele ainda era uma criança.

Enquanto isso, você pode assistir John Wick 4: Baba Yaga nos cinemas brasileiros.

