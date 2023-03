The Continental vem aí: Tudo que sabemos sobre a série de John Wick

Dado o final impactante (e surpreendente) de John Wick 4: Baba Yaga, os fãs querem saber: como a saga continuará nos cinemas e na TV? Um dos próximos projetos da franquia é a série The Continental, que como o próprio nome já indica, focará na rede de hotéis que é administrada pela Alta Cúpula.

John Wick 4: Baba Yaga, está em cartaz nos cinemas brasileiros. “Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula ao mundo todo, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, diz a sinopse oficial do longa.

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a série The Continental: produção, trama, elenco, previsão de estreia, conexão com John Wick e mais.

The Continental já está confirmada?

Sim! A série The Continental, parte da franquia John Wick, já foi confirmada. A produção foi anunciada em 2018.

A 1ª temporada de The Continental terá somente 3 episódios – mas cada um deles terá duração de filme. A série será exibida na plataforma americana Peacock. No Brasil, a série tem tudo para ir ao ar no Prime Video.

Quem está no elenco de The Continental?

A série The Continental será ambientada durante a juventude de Winston, o personagem de Ian McShane em John Wick. O personagem será interpretado por Colin Woodell (na foto acima), de Noite de Crime e Amizade Desfeita: Dark Web.

Mel Gibson também está no elenco, no papel de um personagem conhecido apenas como Cormac. O elenco de The Continental é completado por Ayomide Adegun, Peter Greene, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada e Nhung Kate.

A série também contará com participações especiais de Katie McGrath, Ray McKinnon, Mark Musashi, e Marina Mazepa.

Pelo menos até o momento, somente dois personagens de John Wick foram confirmados em The Continental: Winston e Charon.

Como a série é ambientada nos anos 70, ambos serão interpretados por atores mais jovens: Winston por Colin Woodell e Charon por Ayomide Adegun.

Lance Reddick, o intérprete original de Charon, vale lembrar, faleceu no início de março de 2023, aos 60 anos.

John Wick, interpretado por Keanu Reeves, não deve aparecer no derivado. Afinal, nos anos 70, ele ainda era uma criança.

De que fala a trama de The Continental?

A história de The Continental começa em 1975, com um jovem Winston galgando os escalões da Alta Cúpula e assumindo posições cada vez mais importantes no hotel Continental.

“Vamos explorar como o Winston se juntou ao Continental, e como seu time de amigos encontrou esse importante hotel”, disse Kevin Beggs, um representante do estúdio Lionsgate.

A série se passará na perigosa Nova York dos anos 70, marcada pela influência de organizações criminosas na polícia, na política e até mesmo na religião.

Data de estreia de The Continental

A plataforma Peacock ainda não divulgou a data de estreia de The Continental. Em uma entrevista ao site Collider, a produtora Erica Lee disse que a série deve estrear em meados de setembro.

Enquanto isso, você pode assistir John Wick 4: Baba Yaga nos cinemas brasileiros.

