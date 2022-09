The Crown: 5ª temporada ganha data de estreia; veja

A Netflix finalmente divulgou a data de estreia da quinta temporada de The Crown, uma das séries mais aguardadas do ano.

Seguindo a vida da ex-rainha do Reino Unido, Elizabeth II, o seriado de sucesso do streaming possui uma legião de fãs no mundo todo.

Continua depois da publicidade

Com a morte da rainha no dia 8 de setembro deste ano, a Netflix paralisou a produção da quinta temporada para respeitar a monarca.

Agora, com o evento TUDUM próximo de começar, a plataforma revelou que a nova temporada de The Crown será lançada no dia 9 de novembro (via ComicBook).

Um trailer ainda não foi divulgado, mas deve ir ao ar durante o evento global, que mostrará as principais novidades da Netflix.

Premiada série da Netflix

The Crown terá, em breve, uma quinta temporada na Netflix. Além disso, uma sexta temporada também está confirmada, e será a última.

Nessas próximas temporadas, Elizabeth Debicki assumirá o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin. Imelda Stauton será a rainha Elizabeth II, substituindo Olivia Colman.

The Crown está disponível pela Netflix. A quinta temporada estreia em 9 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.