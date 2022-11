The Crown: 5ª temporada tem retorno que pega os fãs de surpresa

Alerta de spoilers

The Crown muda seu elenco a cada duas temporadas, a fim de retratar o envelhecimento dos personagens retratados. No entanto, a série da Netflix traz um retorno muito bem-vindo na quinta temporada.

De fato, esse retorno acontece logo no começo dessa nova leva de episódios e pode até gerar confusão em alguns espectadores.

Trata-se de uma breve participação especial de Claire Foy como a rainha Elizabeth II. Ela interpretou a monarca nos dois primeiros anos da premiada série da Netflix.

A nova temporada apresenta Imelda Staunton como a rainha e a terceira atriz a interpretar o papel. Vale apontar que essa não é a primeira vez que Foy reprisa o papel em uma ponta.

Cena inicial da quinta temporada de The Crown

A introdução em preto e branco do primeiro episódio da quinta temporada mostra um programa chamado The Queen in Scotland, documentando o lançamento do HMS Britannia.

Em um discurso para a cerimônia de lançamento do navio, Elizabeth disse:

“Estou muito feliz em me juntar a vocês em Clydebank hoje para o lançamento deste, o mais recente iate real. Espero que este novo navio, como sua nova rainha, provará ser confiável e constante, capaz de resistir a qualquer tempestade. Agora tenho muito orgulho em nomear este navio Britannia”.

Ela acrescenta que deseja “sucesso para ela e para todos que navegam nela” antes de lançar uma garrafa de Empire Wine. Após o canto de Rule Britannia, a filmagem fica colorida e se estabelece em uma imagem da rainha mais velha, interpretada por Staunton.

Esta cena de abertura configura um grande enredo para a quinta temporada, que vê o iate real precisando de reparos, mas o novo primeiro-ministro John Major pede a rainha que busque arranjos de financiamento alternativos em vez de serem financiados pelo governo.

A quinta temporada de The Crown já está disponível na Netflix.

