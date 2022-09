The Crown: Diana e Charles se separam em trailer da 5ª temporada

A Netflix divulgou durante o Tudum o trailer da quinta temporada de The Crown, mostrando a separação da princesa Diana e do príncipe Charles.

Muito aguardada pelo público, o fim da quarta temporada deixou muitas coisas em aberto para o quinto ano começar a desmoronar.

A prévia traz a monarquia sentindo a separação de Charles e Diana. A nova temporada vai lidar com a traição do príncipe e a morte da princesa em 1997 (via ScreenRant).

O trailer ainda mostra a primeira imagem de Elizabeth Debicki como Diana, bem como o ator Dominic West como Charles.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

THE CROWN NATION pic.twitter.com/ECnd6ZpbVF — s (@colmansfilm) September 24, 2022

Premiada série da Netflix

The Crown terá, em breve, uma quinta temporada na Netflix. Além disso, uma sexta temporada também está confirmada, e será a última.

Nessas próximas temporadas, Elizabeth Debicki assumirá o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin. Imelda Stauton será a rainha Elizabeth II, substituindo Olivia Colman.

The Crown está disponível pela Netflix. A quinta temporada estreia em 9 de novembro.

