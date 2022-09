The Crown escala intérpretes do príncipe William e de Kate Middleton

As novas temporadas de The Crown se aproximam cada vez mais dos tempos atuais e prova disso é que os intérpretes do príncipe William e de Kate Middleton foram escalados.

Originalmente, a série terminaria após a quinta temporada, quando o showrunner Peter Morgan afirmou que era “o momento e o lugar perfeitos para parar”.

Continua depois da publicidade

No entanto, Morgan mudou de ideia e anunciou que o seriado receberia uma sexta temporada. Foi anunciado que a sexta temporada escalou seu príncipe William e Kate Middleton.

De acordo com a Variety, Rufus Kampa, de 16 anos, e Ed McVey, de 21 anos, interpretarão William, em dois períodos distintos da vida dele (é claro).

Enquanto Meg Bellamy interpretará Kate Middleton. A Variety foi ao Instagram para compartilhar fotos lado a lado dos novos membros do elenco e da realeza que eles estão interpretando.

Você pode conferir as fotos abaixo:

Premiada série da Netflix

The Crown terá, em breve, uma quinta temporada na Netflix. Além disso, uma sexta temporada também está confirmada, e será a última.

Nessas próximas temporadas, Elizabeth Debicki assumirá o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin.

The Crown está disponível pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.