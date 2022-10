The Crown: Netflix divulga pôsteres da 5ª temporada; veja

A Netflix divulgou os novos pôsteres da quinta temporada de The Crown, uma das séries de sucesso do streaming.

Com uma sexta temporada confirmada para ser a última, o seriado que segue a história da rainha Elizabeth II desde sua ascensão ao trono, está prestes a retornar. Um trailer será lançado nesta quinta-feira (20).

A plataforma de streaming divulgou os primeiros pôsteres, revelando os visuais do novo elenco para com os membros da Família Real do Reino Unido.

Elizabeth Debicki e Dominic West interpretarão a princesa Diana e o príncipe Charles, respectivamente. Já Imelda Staunton, Jonathan Pryce e Lesley Manville serão a rainha Elizabeth II, príncipe Philip e princesa Margaret.

Veja os pôsteres, abaixo.

Premiada série da Netflix

The Crown terá, em breve, uma quinta temporada na Netflix. Além disso, uma sexta temporada também está confirmada, e será a última.

Nessas próximas temporadas, Elizabeth Debicki assumirá o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin. Imelda Staunton será a rainha Elizabeth II, substituindo Olivia Colman.

The Crown está disponível pela Netflix. A quinta temporada estreia em 9 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.