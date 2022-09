The Crown: Netflix pausa produção da série

A série The Crown, sucesso da Netflix, paralisou oficialmente a produção da atual temporada após a morte da rainha Elizabeth II.

No mesmo dia em que a monarca morreu, o criador Peter Morgan lamentou, e revelou que gostaria que a produção fosse suspensa por alguns dias.

Atendendo ao seu pedido, a Netflix suspendeu as filmagens finais da quinta temporada da série, em sinal de respeito à rainha (via THR).

“Como sinal de respeito, as filmagens de The Crown foram suspensas hoje. As filmagens também serão suspensas no dia do funeral de Sua Majestade, a Rainha”, disse a Netflix, em um comunicado.

Possivelmente, a produção deve ser retomada após o funeral da rainha Elizabeth II, que deve acontecer ainda no próximo domingo (18).

Premiada série da Netflix

The Crown terá, em breve, uma quinta temporada na Netflix. Além disso, uma sexta temporada também está confirmada, e será a última.

Nessas próximas temporadas, Elizabeth Debicki assumirá o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin.

The Crown está disponível pela Netflix. A quinta temporada estreia em novembro.

