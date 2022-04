The Crown: Realeza britânica tenta prejudicar série da Netflix

Não é segredo que a realeza britânica não gosta muito de The Crown. Parece, contudo, que ela tenta prejudicar a série da Netflix ativamente.

Tina Brown, ex-editora da Vanity Fair e autora do livro The Palace Papers: Inside the House of Windsor, sobre a coroa britânica, revelou que a família real tenta dificultar as gravações sempre que possível.

‎”Sempre que podem, eles param as filmagens de The Crown em locais onde eles têm influência”, disse Brown.

“Por exemplo, o Eton College recusou a deixá-los filmar lá, visto que a temporada era, sem dúvidas, sobre reconhecer os sentimentos de William”, continuou a autora.

The Crown também terá entrevista polêmica de Diana

A entrevista polêmica da Princesa Diana a Martin Bashir estará presente na quinta temporada de The Crown. Com isso, a série da Netflix vai ignorar pedidos do príncipe William.

Na entrevista de 1995, Diana falou pela primeira vez sobre o caso de Charles com Camilla Parker-Bowles, dizendo existirem três pessoas no casamento.

Em 2021, foi revelado por uma investigação independente (via Metro), que Bashir comportou-se de forma “enganosa” para conseguir a entrevista. A BBC chegou a emitir um pedido de desculpas.

Uma fonte do The Sun, no entanto, disse que os criadores de The Crown enxergam a entrevista como um momento chave da quinta temporada.

“Eles estão investindo bastante nisso. The Crown é conhecida por mergulhar em áreas da história da família real que eles prefeririam deixar quietas”.

A quinta temporada de The Crown chega à Netflix em novembro de 2022.