The Crown: Revelada primeira foto de príncipe William e Kate Middleton

Saiu a primeira imagem do príncipe William e de Kate Middleton na série The Crown – veja mais abaixo.

A 5ª temporada mostrará a versão colegial do príncipe e da princesa de Gales. O casal se conheceu em 2001 enquanto estudava na Universidade de St Andrews, e os fotógrafos flagraram (via Variety) seus intérpretes, Ed McVey e Meg Bellamy, filmando uma cena que parece ser um encontro dos personagens na faculdade.

As filmagens estão acontecendo na mesma univerdade que os dois se conheceram, na Escócia.

O relacionamento de William e Kate tem sido alvo dos tablóides britânicos desde que se conheceram. Eles ficaram noivos em novembro de 2010 e se casaram em 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster. Eles também têm três filhos: Príncipe George de Gales, Princesa Charlotte de Gales e Príncipe Louis de Gales.

Confira a foto da gravação de The Crown:

Ed McVey e Meg Bellamy como Príncipe William e Kate Middleton

Mais sobre The Crown

“Diana e Charles travam uma guerra nos tabloides, e o papel da monarquia começa a ser questionado. Parece que a década de 1990 trará desafios para a Rainha Elizabeth”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Harlots).

As 5 temporadas de The Crown estão disponíveis na Netflix.

