The Crown: Tudo o que sabemos sobre a 6ª temporada

Com um elenco totalmente renovada, The Crown, sucesso da Netflix, está com sua quinta temporada completa no catálogo do streaming. Agora, resta apenas uma temporada para finalizar o seriado.

“Década de 1990. A família real está enfrentando o que pode ser seu maior desafio: reafirmar sua relevância contínua na Grã-Bretanha. Com Diana e Charles travando uma guerra nos tabloides, a base da família começa a ruir”, afirma a sinopse oficial da quinta temporada.

O elenco foi totalmente renovado, e agora conta com Imelda Staunton, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Dominic West, e outros nomes.

Revelamos abaixo tudo o que sabemos sobre a sexta e última temporada de The Crown, o sucesso britânico da Netflix.

Qual será a história da 6ª temporada?

Diferentemente de temporadas anteriores que duram quase uma década, a sexta temporada vai dividir seu tempo entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000.

Isso sugere que a série possa explorar os eventos que levaram ao acidente de carro da princesa Diana e Dodi Fayed, seu namorado, em Paris. O acidente aconteceu em 1997.

A atriz Elizabeth Debicki comentou em uma recente entrevista que a série não irá mostrar o acidente de carro, embora vai retratar o momento com sensibilidade.

O sexto ano vai se concentrar em mostrar os últimos dias da princesa Diana e as consequências de sua morte, que afetou todo o Reino Unido.

Segundo o showrunner Peter Morgan, a sexta temporada não vai estender até os dias atuais, e cobrirá parte do início do anos 2000.

Além de abordar a morte da princesa Diana, possivelmente o sexto ano também mostrará a rainha Elizabeth II de luto após mais mortes.

Em 2002, sua irmã, princesa Margaret, acabou falecendo, e pouco mais de um mês depois, a rainha Elizabeth, mãe de Elizabeth II, também morreu.

A 6ª temporada será a última da série?

O plano original da Netflix era fazer apenas cinco temporadas, mas acabou estendendo por mais uma devido ao sucesso da série.

The Crown já começa a discutir a complexidade de seus temas à medida que se aproxima do final, abordando assuntos que impactaram a monarquia na Inglaterra.

Os criadores perceberam que seriam necessárias mais duas temporadas, a quinta e a sexta, para fazer jus à riqueza da história que eles gostariam de mostrar.

Quando a última temporada será lançada?

Ainda não há informação de quando a última temporada será lançada, visto que o quinto ano demorou dois anos para ficar pronto.

Porém, considerando o cronograma das temporadas anteriores, a sexta temporada pode ser lançada no final de 2023.

A produção já foi iniciada, e deve ser finalizada ainda nos próximos meses, para uma provável estreia no mês de novembro, seguindo a tradição da série.

Apenas a segunda temporada teve um lançamento em dezembro, enquanto as outras chegaram ao catálogo da Netflix em novembro.

A sexta temporada de The Crown ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.