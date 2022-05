The Flash: 8ª temporada terá grande e inesperada participação especial

O fim da oitava temporada de The Flash pode contar com uma grande participação especial, informou a atriz Dani Nicolet, que vive Cecile Horton na série da DC.

Em entrevista ao TVLine‎‎, Nicolet revelou que há uma grande participação no final da 8ª temporada de ‎‎The Flash‎‎, no episódio 20.

Embora Nicolet não revele a identidade do personagem, a participação é supostamente alguém que os fãs ainda não adivinharam.

‎”Meu Deus, é tão grande e você vai ver um rosto, que vai ficar ‎‎tão‎‎ surpreso em ver. ‎‎Muito surpreso. Qualquer um que você está pensando que pode ser, ‎‎não‎‎! Não é ninguém quem você pensa que é. Todo mundo vai estar ‎‎gritando‎‎, eles vão ficar tão animados em ver essa pessoa”.‎

The Flash pode ser cancelada

De acordo com o Hollywood Reporter, a CW estaria considerando cancelar The Flash, série baseada nos quadrinhos da DC. Por enquanto, ainda não é uma decisão em definitivo. Mas, é uma ideia que vem sendo discutida nos bastidores da CW.

A proposta seria encerrar The Flash com uma temporada com menos episódios. Apenas para que a série tenha uma chance de ser concluída, sem terminar do nada.

Já existe a suspeita de que The Flash pode estar acabando desde que foi revelado que o ator Grant Gustin renovou o seu contrato para apenas mais uma temporada.

Por enquanto, ainda não se sabe se essa última temporada com menos episódios seria a própria nona temporada, anunciada recentemente pela CW.

The Flash é estrelada por Grant Gustin, que interpreta o personagem Barry Allen. O Flash é um dos principais heróis dos quadrinhos da DC.

No Brasil, The Flash está disponível pela Netflix.