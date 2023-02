The Flash: 9ª temporada terá o retorno de mais dois velocistas

A 9ª e última temporada de The Flash trará de volta dois velocistas famosos.

Segundo o TV Line, John Wesley Shipp e Teddy Sears vão reprisar, respectivamente, os papeis de Jay Garrick e Hunter Zolomon (mais conhecido como Zoom). Não foram divulgados detalhes de como serão as participações dos atores.

A dupla se juntará a uma lista de convidados especiais, que inclui Stephen Amell (como Oliver Queen/Arqueiro Verde), David Ramsey (como John Diggle/Spartan), Keiyan Lonsdale (como Wally West/Kid Flash) e Sendhil Ramamurthy (como Dr. Ramsey Rosso/Bloodwork).

Todas as participações especiais serão exibidas no nono episódio da 9ª temporada, que está sendo exibida nos EUA.

Recentemente, o showrunner de The Flash prometeu que a temporada final terá o retorno “mais empolgante do mundo”.

Jay Garrick e Hunter Zolomon

The Flash corre em últimas aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, a série tem elenco formado por Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet e Tom Cavanagh.

No Brasil, The Flash está no catálogo da Netflix.

