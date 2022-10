The Flash: Astro indica retorno de personagens na 9ª temporada

Um dos astros de The Flash, Jesse L. Martin, indicou que personagens já conhecidos da série podem retornar na nona temporada.

Martin, que vive Joe West no seriado da DC, parece estar animado para a última temporada, mas não comentou muito sobre a produção.

Continua depois da publicidade

No entanto, ele indicou que velhos personagens já conhecidos pelos fãs poderão retornar, apesar do tor não ter dito quais. Mas, um deles é o próprio Capitão Bumerangue, uma nova versão do vilão (via ScreenRant).

“Não sei o quanto devo comentar, e também não sei muito. Aliás, eles não nos dizem, e muito disso não foi escrito. Mas o que posso dizer você é que muitos rostos familiares que você conheceu nas últimas temporadas aparecerão”, disse ele.

“Mas você verá uma gangue inteira, será como uma reunião do ensino médio com meta-humanos. Eu só posso dizer isso”, concluiu o astro.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.