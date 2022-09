The Flash: Astro mostra treinamento para 9ª temporada

O astro de The Flash, Grant Gustin, já está treinando para viver o herói na nova e última temporada da série.

Por muitas vezes criticado pelos fãs, o seriado da DC é o que mais durou no Arrowverso até o momento, superando Arrow que teve oito temporadas.

Continua depois da publicidade

Gustin, intérprete de Barry Allen, publicou um vídeo no Instagram, revelando que está se preparando para voltar ao papel (via ComicBook).

Com o fim de The Flash, o Arrowverso como conhecemos também será finalizado, visto que todas as séries foram canceladas ou tiveram um final planejado.

Veja o vídeo, abaixo.

A preparação pra 9ª temporada de The Flash segue a todo vapor!



🎥 Ben Bruno via Instagram. pic.twitter.com/901BLKXX4E — Grant Gustin Brasil (@GrantGustinBRA) September 6, 2022

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.