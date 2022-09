The Flash: Astro revela emoção com última temporada

O astro de The Flash, Grant Gustin, revela emoção antes das filmagens da nona e última temporada serem iniciadas.

Sendo a série mais longa do Arrowverso, The Flash é uma das mais vistas da DC pela CW, apesar de receber críticas negativas, muitas vezes.

No Instagram, Gustin confirmou que as filmagens serão iniciadas nesta quarta-feira (14), em uma publicação agradecendo os fãs e a todos que o ajudaram durante a jornada (via ComicBook).

“Amanhã começamos a filmar a temporada final de The Flash. Vou guardar as legendas longas e emocionais para o final da temporada, mas dizer que sou grato por essa jornada e pelo crescimento que ela me proporcionou de tantas maneiras diferentes seria um eufemismo grosseiro”, escreveu ele.

“Obrigado a todos que me ajudaram a me dar essa oportunidade e a todos os fãs da série que mostraram a mim e a qualquer um que fez parte do amor do Flash ao longo do caminho. Aqui está um pouco de despejo de fotos do meu primeiro ano na série”, concluiu o astro.

Veja a publicação, abaixo.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

