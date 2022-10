The Flash: Atriz indica que 9ª temporada será mais familiar

A atriz de The Flash, Candice Patton, indica que a nona temporada da série terá um tema mais familiar do que as outras.

Com a última temporada sendo filmada, Patton, que vive Iris, esposa de Barry Allen, comentou que o novo ano será muito pesado para os protagonistas. Para a atriz, eles ainda têm um legado a cumprir para os fãs (via ScreenRant).

“Acho que vai ser muito pesado para Barry e Iris, obviamente, mandá-los embora de uma maneira que agrade os fãs. Eles têm um legado a cumprir, então espero que cheguemos a isso”, disse ela.

O seriado da DC no último ano, segundo Patton, será mais familiar, e vai iniciar a construção da família West-Allen. Possivelmente, o nono ano vai abordar o nascimento de Nora, filha do casal, que apareceu na quarta temporada, mas adulta.

“É muito Barry e Iris. Eles não vão ser separados. Eles estão juntos e estão descobrindo isso como uma equipe. Eu sinto que eles são uma equipe forte de super-heróis nesta temporada. Iniciar a família West-Allen é o que estou sugerindo em relação ao legado deles”, concluiu a atriz.

The Flash corre em mais aventuras

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City, Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 2023.

