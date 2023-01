The Flash corre uma última vez em pôster da temporada final

O Arrowverso acaba oficialmente em 2023, com The Flash, que está indo para sua nona e última temporada. Um novo pôster da série foi divulgado, trazendo a última corrida do herói da DC.

Como podemos ver abaixo, esta nova imagem apresenta Barry Allen / The Flash correndo pela avenida principal de Central City, e alinhando a rua em ambos os lados estão imagens dos cartazes de todas as temporadas anteriores de The Flash.

A imagem certamente vem carregada de muita nostalgia e imediatamente nos faz pensar: será que Barry vai bagunçar a linha do tempo de novo?

Vale lembrar que Stephen Amell, o Arqueiro Verde, retorna nesse último ano da série do velocista escarlate, então podemos esperar uma grande despedida.

Veja o pôster de The Flash, abaixo.

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 8 de fevereiro de 2023.

